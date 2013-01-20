На похороны Деда Хасана не пускали журналистов
15:50, 20 января 2013Мир
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Похороны криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан, завершились на Хованском кладбище в Москве.
Деда Хасана похоронили в Москве
Как передает корреспондент РИА Новости, траурная церемония закончена, с территории кладбища выезжают многочисленные машины приехавших попрощаться с Усояном людей. Всего на кладбище побывали несколько сотен человек.
У входа на кладбище были усилены меры охраны, сотрудники ЧОП пресекали попытки журналистов проникнуть на территорию.
Считавшийся самым влиятельным в России вором в законе Усоян был ранен 16 января в результате стрельбы на улице Поварской, позднее он скончался в больнице. В ходе покушения две пули попали и в сотрудницу ресторана, где произошло ЧП.
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