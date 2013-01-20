На похороны Деда Хасана не пускали журналистов

Как передает корреспондент РИА Новости, траурная церемония закончена, с территории кладбища выезжают многочисленные машины приехавших попрощаться с Усояном людей. Всего на кладбище побывали несколько сотен человек.

У входа на кладбище были усилены меры охраны, сотрудники ЧОП пресекали попытки журналистов проникнуть на территорию.

Считавшийся самым влиятельным в России вором в законе Усоян был ранен 16 января в результате стрельбы на улице Поварской, позднее он скончался в больнице. В ходе покушения две пули попали и в сотрудницу ресторана, где произошло ЧП.