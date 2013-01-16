Морг с телом Деда Хасана взяли под охрану
22:51, 16 января 2013Мир
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Полиция взяла под охрану морг Боткинской больницы, где находится тело убитого криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Деда Хасана будут охранять до похорон
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Русскую службу новостей.
По сведениям СМИ тело будут охранять до похорон - это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность и исключить возможность провокации.
Аслан Усоян был убит на Поварской улице в центре Москвы днем 16 января. Усояна застрелил снайпер.
Следственный комитет сообщил, что Усоян был застрелен не из СВД, а из бесшумного автомата "Вал". Кроме того, по данным ведомства, киллер стрелял не с крыши, а из окна подъезда: между 5 и 6 этажами дома, расположенного напротив места убийства, было найдено шесть гильз калибра 9 миллиметров.
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