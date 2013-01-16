Морг с телом Деда Хасана взяли под охрану

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Русскую службу новостей.

По сведениям СМИ тело будут охранять до похорон - это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность и исключить возможность провокации.

Аслан Усоян был убит на Поварской улице в центре Москвы днем 16 января. Усояна застрелил снайпер.

Следственный комитет сообщил, что Усоян был застрелен не из СВД, а из бесшумного автомата "Вал". Кроме того, по данным ведомства, киллер стрелял не с крыши, а из окна подъезда: между 5 и 6 этажами дома, расположенного напротив места убийства, было найдено шесть гильз калибра 9 миллиметров.