Лондонские крановщики избежали смерти, впервые за долгие годы проспав работу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Как рассказал изданию один из операторов 31-летний Ричард Моул, он и его напарник 31-летний Никки Бьяжони обычно начинали работу в 7 часов утра и в момент катастрофы, которая произошла в среду в 8 часов утра, должны были находиться в кабине крана.

"Это было первое опоздание за три года моей работы здесь. Я просто поздно проснулся. Если хотите, можете назвать это божественным вмешательством. Я сел на свой мотоцикл и добрался до работы около 7.45. Я был в подвале и готовился подниматься наверх в тот момент, когда это произошло", - рассказал Моул.

По словам супруги Бьяжони, ее муж тоже никогда раньше не опаздывал на работу. Как правило, по утрам его будят трое их детей, но именно в тот день они тоже спали дольше обычного. В момент крушения вертолета Бьяжони как раз добрался до работы и парковал свой мотоцикл неподалеку. Лишь по счастливой случайности он не пострадал.

Коммерческий вертолет Agusta Westland 109 упал в среду утром на оживленную автодорогу в районе Воксхолл на южном берегу Темзы после столкновения в условиях тумана со строительным краном у возводимого высотного здания. Как сообщалось ранее, причиной катастрофы могло стать слишком сильное снижение при полете из-за низкой видимости или техническая неисправность вертолета. В катастрофе погиб опытный британский пилот Пирс Барнс, снимавшийся в нескольких фильмах, а также один прохожий. Кроме этого, 13 человек получили ранения.