Террористы обстреляли ракетами студгородок в Сирии: более 80 погибших
21:24, 15 января 2013Мир
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Более 80 человек погибли в результате ракетного обстрела университета в Алеппо.
Террористы обстреляли студгородок в Алеппо
В первый день зимней экзаменационной сессии в вузах Сирии террористы подвергли обстрелу университетский городок в Алеппо. Как сообщил губернатор провинции Мухаммеди Вахид Аккад, по учебному корпусу и общежитию были выпущены две ракеты из северного района Лирамун. Причинен ущерб зданию факультета изящных искусств и архитектуры.
Об этом сообщают РИА «Новости».
Погибли 82 человека, включая студентов и беженцев, нашедших приют на территории учебного заведения. Ранения получили свыше 160 человек. Ректорат вынужден прервать сессию.
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