Террористы обстреляли ракетами студгородок в Сирии: более 80 погибших

В первый день зимней экзаменационной сессии в вузах Сирии террористы подвергли обстрелу университетский городок в Алеппо. Как сообщил губернатор провинции Мухаммеди Вахид Аккад, по учебному корпусу и общежитию были выпущены две ракеты из северного района Лирамун. Причинен ущерб зданию факультета изящных искусств и архитектуры.

Об этом сообщают РИА «Новости».

Погибли 82 человека, включая студентов и беженцев, нашедших приют на территории учебного заведения. Ранения получили свыше 160 человек. Ректорат вынужден прервать сессию.