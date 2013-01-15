Террористы обстреляли ракетами студгородок в Сирии: более 80 погибших

21:24, 15 января 2013
Мир
1133 0

Более 80 человек погибли в результате ракетного обстрела университета в Алеппо.

Террористы обстреляли студгородок в Алеппо

В первый день зимней экзаменационной сессии в вузах Сирии террористы подвергли обстрелу университетский городок в Алеппо. Как сообщил губернатор провинции Мухаммеди Вахид Аккад, по учебному корпусу и общежитию были выпущены две ракеты из северного района Лирамун. Причинен ущерб зданию факультета изящных искусств и архитектуры.

Об этом сообщают РИА «Новости».

Погибли 82 человека, включая студентов и беженцев, нашедших приют на территории учебного заведения. Ранения получили свыше 160 человек. Ректорат вынужден прервать сессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter