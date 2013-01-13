В Москве оппозиция вывела на улицы две колонны протестующих

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по Страстному бульвару российской столицы двигается две колонны. Одну из них возглавили Борис Немцов, Михаил Касьянов и Владимир Рыжков. Вторую - координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Собравшиеся скандируют «Руки прочь от детей!», «Банду Путина под суд», «Руки прочь от детей», «Позор!», «Это наш город», «Россия будет свободной», «Путин хуже ирода», а также держат в руках плакаты с изображением депутатов и сенаторов, проголосовавших за этот закон, на которых большими буквами написано слово «Позор».

По информации полиции города Москва, в настоящий момент на Страстном бульваре собралось около 7 тысяч человек, по данным организатором, - в несколько раз больше. С воздуха порядок на акции начал контролировать вертолет.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Данный закон принят в ответ на американский закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО. Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.