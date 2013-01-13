В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Как передает ИТАР-ТАСС, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. По данным национального метеорологического управления, угрозы цунами не возникло.

Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане вблизи побережья префектуры Ивате, а очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном. Толчки также ощутили жители шести префектур Японии.