В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
12:21, 13 января 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло сегодня на северо-востоке японского острова Хонсю.
Как передает ИТАР-ТАСС, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. По данным национального метеорологического управления, угрозы цунами не возникло.
Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане вблизи побережья префектуры Ивате, а очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном. Толчки также ощутили жители шести префектур Японии.
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