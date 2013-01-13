В Москве готовятся к маршу против «закона подлецов»

Сегодня в Москве оппозиция проведет шествие за роспуск Государственной Думы РФ и отмену «закона подлецов», запрещающего усыновления российских детей гражданами США.

Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

«Мэрия Москвы и оргкомитет акции согласовали маршрут проведения шествия - от Страстного бульвара до проспекта Сахарова без пересечения Садового кольца. Мероприятие пройдет 13 января с 13:00 до 16:30 с количеством участников до 20 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Как сообщил УНИАН один из заявителей акции, член Координационного совета оппозиции Петр Царьков, на данный момент подготовлено почти 600 плакатов, на которых изображены депутаты, сенаторы, члены Совета при Президенте РФ по правам человека и еще несколько весьма известных лиц - все те, кто причастен к принятию закона подлецов».

«Нам важно предъявить обществу подлецов, назвав каждого из них», - подчеркнул он.

Он сообщил, что после прохода на территорию мероприятия у волонтеров можно будет получить бюллетень для голосования, в котором можно проголосовать за роспуск Госдумы и за отмену «закона подлецов».

Кроме этого, по словам П.Царькова, на мероприятии будут раздаваться бланки с обращением к главам 140 стран, подписавшим Конвенцию против пыток, с просьбой возбудить уголовное дело по факту пыток российского оппозиционера Леонида Развозжаева.

В тоже время в пресс-службе московской полиции уточнили УНИАН, что шествие пройдет по маршруту: от пересечения Страстного бульвара с улицей Большая Дмитровка по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам до Тургеневской площади с поворотом налево на проспект Академика Сахарова.

Полиция сообщает, что проход на мероприятие будет осуществляться через 46 рамок металлодетекторов. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в центре города в этот день будет задействовано около 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

Также полиция информирует, что в целях антитеррористической безопасности на мероприятия запрещено проносить любые колюще-режущие предметы, крупные сумки, пластиковые, стеклянные и другие емкости с жидкостями.

«Московская полиция обращается к гражданам с убедительной просьбой проявлять бдительность. Если вы заметите подозрительных людей или бесхозные предметы, оставленные в районе проведения массовых мероприятий, немедленно сообщайте об этом сотрудникам полиции. Также просим граждан не поддаваться на провокации отдельных лиц, пытающихся использовать вас в своих противоправных целях», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что любые попытки противоправных действий будут пресечены в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные привлечены к установленной законом ответственности.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США.

Данный закон принят в ответ американскому закону, предусматривающему введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.