Саакашвили вызовет Путина на поединок?

Президент Грузии Михаил Саакашвили собирается устроить поединок по дзюдо "со своим коллегой". Об этом он заявил вечером 29 октября на церемонии награждения орденами Чести членов грузинской сборной по дзю-до, выигравшей Кубок Европы на командном первенстве в Минске.

Свое заявление Саакашвили сделал после того, как главный тренер сборной Грузии по дзюдо Шота Хабарели поблагодарил главу государства за его поддержку команды и от имени сборной передал в подарок президенту кимоно с надписью на спине "Саакашвили", сообщает "Новости-Грузия".

В ответ президент заметил, что "у меня есть еще один друг и коллега, который увлечен этим спортом". "С ним у нас в принципе неплохие результаты, но я должен с ним посостязаться и в дзюдо. Так что по вечерам или утром буду приходить к вам тренироваться", - заявил Саакашвили, обращаясь к дзюдоистам.

"Немного подготовки в этой сфере еще потребуется, но я уверен, что мы во всем достигнем результата", - сказал президент.

Саакашвили не назвал имени своего соперника, но из речи президента следовало, что он имеет в виду президента РФ Владимира Путина.