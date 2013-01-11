Чехи впервые изберут президента всенародным голосованием

Новый президент Чехии будет избран всеми гражданами страны в ходе всенародного голосования - соответствующий конституционный закон о введении прямых выборов главы государства подписал Вацлав Клаус в феврале прошлого года, передает РИА Новости.

Глава государства ранее избирался в Чехии на общем заседании обеих палат парламента. Так были избраны Президентами Вацлав Гавел (1993-2003) и действующий глава государства Вацлав Клаус (с 2003).

В марте 2013 года истекает второй президентский мандат В.Клауса, который, согласно Конституции, не может баллотироваться на третий президентский срок.

Выборы в Чехии пройдут в течение двух дней для удобства избирателей. Согласно закону, избирательные участки откроются в Чехии в пятницу в 14.00 по среднеевропейскому времени (15.00 по Киеву) и будут работать до 22.00 (23.00).

На ночь избирательные участки закрываются. Затем, в субботу, избиратели также смогут проголосовать с 08.00 утра (09.00) до 14.00 (15.00).

Всего в выборах Президента Чехии примут участие девять кандидатов.

Согласно результатам исследовательского центра PPP Factum, в первом туре выборов за экс-премьера Чехии Милоша Земана готовы проголосовать 25,1% опрошенных, за бывшего премьера Чехии Яна Фишера - 20,1% респондентов.

Далее с большим отрывом идут: Владимир Франц (11,4%), Карел Шварценберг (11,0%), Йиржи Динстбир (10,6%), Пшемысл Соботка (7,1%), Яна Бобошикова (5,6%), Таня Фишерова и Зузана Ройтова — по 4,6%.

В первом туре голосования готовы принять участие 69,3% избирателей.

Исследование проводилось с 1 по 6 января 2013 года, по репрезентативной общенациональной выборке были опрошены 959 человек старше 18 лет.