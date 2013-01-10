Иерусалим засыпало небывалым снегом: жителей просят не высовывать нос на улицу

С минувшего вечера в городе, который израильтяне, вопреки резолюциям ООН, считают своей единой и неделимой столицей, выпало 10-15 сантиметров осадков, что стало рекордным показателем с 1992 года, сообщил представитель мэрии Элиша Пелег. "Старожилы с трудом вспомнят, когда последний раз такое было... Посвятите день семье. После обеда ожидается потепление, и вы сможете пройтись по магазинам", - посоветовал он землякам, выступая в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

В городе отменены занятия в школах, закрыты детские сады, во многих районах, особенно со сложным рельефом, приостановлено движение общественного транспорта. Там, где автобусы и трамваи ходят, власти отменили плату за проезд. Полиция уже не раз закрывала основные автострады, ведущие в Иерусалим, включая шоссе номер 1 и трассу 443, которые связывают город с Тель-Авивом.

Снег в Иерусалиме выпадает почти каждый год и лежит не более нескольких дней. Всякий раз горожане готовятся к нему как к стихийному бедствию, при этом радуются как нечастому празднику. Детям, а иногда и их родителям, достаются незапланированные выходные, которые все проводят за игрой в снежки и лепкой снеговиков. Потом виды заснеженных стен Старого города, куполов мечетей и маковок церквей, посеребренных пальм украсят первые страницы израильских газет и, растиражированные в миллионах открытках, будут долго привлекать своей необычностью клиентов сувенирных лавок.