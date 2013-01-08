В Париже жестко осудили 9 узбекских экстремистов

Суд Парижа во вторник вынес приговоры девяти обвиняемым в причастности к деятельности экстремистской организации "Исламская партия Туркестана" ("Исламское движение Узбекистана"), передает РИА "Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Вынесение приговора состоялось спустя четыре года после того, как властям Франции, Германии и Нидерландов удалось арестовать группу лиц, которые собирали деньги для движения, запрещенного на территории России, многих европейских государств, в Средней Азии и США.

Самый жесткий приговор среди фигурантов процесса во вторник получил главарь группы Ирфан Демиртас, имеющий нидерландское и турецкое гражданство. Он был осужден на девять лет лишения свободы и оштрафован на 20 тысяч евро.