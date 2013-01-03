В Турции осудили рекордную группу курдских активистов
18:44, 03 января 2013Мир
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В Турции осудили 40 курдов за принадлежность к запрещенной террористической организации.
В Турции осудили 40 "курдских террористов" / Фото nationalsecurity.ru
Они будут отбывать наказание от 6 до 17 лет заключения, пишет ВВС Украина.
Это самая большая группа людей, которую приговорили к заключению с тех пор, как Турция начала принимать меры по Союзу общин Курдистана.
Власти называют организацию "урбанистическим крылом" вооруженных курдских сепаратистов - Рабочей партии Курдистана.
Тысячи курдов - политиков, юристов и журналистов - были арестованы и заключены с 2009 года по сегодня.
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