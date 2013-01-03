В Турции осудили рекордную группу курдских активистов

Они будут отбывать наказание от 6 до 17 лет заключения, пишет ВВС Украина.

Это самая большая группа людей, которую приговорили к заключению с тех пор, как Турция начала принимать меры по Союзу общин Курдистана.

Власти называют организацию "урбанистическим крылом" вооруженных курдских сепаратистов - Рабочей партии Курдистана.

Тысячи курдов - политиков, юристов и журналистов - были арестованы и заключены с 2009 года по сегодня.