Дворник лопатой сломал школьнику челюсть за брошенный снежок

Полиция возбудила уголовное дело в отношении дворника, заподозренного в том, что на днях он нанес телесные повреждения школьнику на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.

"В отношении дворника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ", — сказал собеседник агентства.

Эта часть статьи "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось накануне, гражданин Узбекистана 1977 года рождения был задержан по подозрению в нанесении телесных повреждений 12-летнему школьнику. Ребенок рассказал, что он с друзьями играл в снежки на территории школы №2008, и дети случайно попали снежком в дворника, который погнался за ними, в процессе погони сломал лопату и ее черенком кинул в сторону детей, попав одному из них в лицо. Школьник в воскресенье был госпитализирован с переломом нижней челюсти и сотрясением мозга.