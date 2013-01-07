ЦРУ может возглавить помощник Обамы

Об этом передают РИА «Новости».

Дж.Бреннан возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года.

После скандальной отставки в ноябре генерала Дэвида Петеруса обязанности главы ЦРУ выполняет Майкл Морелл, прежде занимавший должность заместителя директора ЦРУ.

По словам представителя администрации президента США стало известно, что на пост главы Пентагона будет представлен бывший сенатор-республиканец Чак Хейгел.