ЦРУ может возглавить помощник Обамы
16:19, 07 января 2013Мир
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Президент США Барак Обама сегодня выдвинет на пост главы ЦРУ своего помощника по борьбе с терроризмом Джона Бреннана.
Обама сегодня выдвинет на пост главы ЦРУ Джона Бреннана
Об этом передают РИА «Новости».
Дж.Бреннан возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года.
После скандальной отставки в ноябре генерала Дэвида Петеруса обязанности главы ЦРУ выполняет Майкл Морелл, прежде занимавший должность заместителя директора ЦРУ.
По словам представителя администрации президента США стало известно, что на пост главы Пентагона будет представлен бывший сенатор-республиканец Чак Хейгел.
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