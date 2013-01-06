Сирийский пилот угнал свой истребитель в Турцию

Как сообщил в прямом эфире телеканал "Аль-Джазира", самолет МиГ приземлился на аэродроме в турецком городе Адана, расположенном неподалеку от сирийской границы, пишет Лента.ру.

Летчик уже сдался местным властям. Каковы были мотивы его побега, пока доподлинно не известно. Имя пилота, его этническая и религиозная принадлежность не сообщается.

Этот случай стал уже вторым угоном сирийского боевого самолета за границу во время нынешней гражданской войны. В конце июня 2012 года в Иорданию на своем МиГ-21 улетел еще один пилот, попросивший у Аммана политическое убежище.