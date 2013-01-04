С 1 июля, чтобы поехать в Косово, придется брать визу

Об этом говорится в постановлении правительства Косово № 12/108 от 14 декабря 2012 года, пишет Украинская правда.

Согласно документу, выдача виз будет осуществляться в дипломатических и консульских учреждениях Косово.

Как исключение из общего правила предусмотрена возможность выдачи визы на границе.

Граждане стран, въезжающих в Косово, освобождаются от обязательства иметь при себе косовскую визу, если они обладают действующей многократной шенгенской визой.

Такие лица смогут находиться на территории Косово в течение 15 дней.

Министерству иностранных дел и Министерству внутренних дел Косово поручено в течение 3 месяцев со дня вступления постановления в силу утвердить процедуру выдачи виз.

Постановление вступает в силу со дня подписания и начнет применяться с 1 июля.

Кроме Украины, визовый режим вводится, в частности, для граждан всех стран бывшего СССР, не входящих в Европейский Союз, а также для 45 стран Африки, 22 стран Азии (включая Китай и Индию), 4 островных стран Карибского бассейна и 4 стран Южной Америки .

Сейчас действует безвизовый режим посещения Косово для граждан всех стран мира (90 дней без регистрации).

На данный момент Украина независимость Косово не признает, формально рассматривая его, таким образом, как территорию Сербии, с которой действует безвизовый режим.

В июне 2010 года Президент Виктор Янукович заявил, что Украина не намерена признавать независимость Косово.