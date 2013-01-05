Конгресс США только сейчас объявил Обаму победителем выборов

Это произошло на совместном заседании сената и палаты представителей Конгресса, сообщает ИТАР-ТАСС. Оно состоялось под председательством вице-президента США демократа Джозефа Байдена, являющегося по конституции главой сената, и спикера палаты представителей республиканца Джона Бейнера.

В торжественной обстановке на заседании были зачитаны сертифицированные итоги голосования, подготовленные всеми 50 штатами и столичным федеральным округом Колумбия. Эти бюллетени членов коллегии выборщиков были внесены на заседание в двух ларцах из красного дерева. Каждый бюллетень зачитывался специально назначенными законодателями – членами счетной комиссии. В соответствии с оглашенными ими окончательными результатами, 332 голоса поданы за Б.Обаму и 206 – за его соперника-республиканца Митта Ромни.

”Оглашенные результаты являются достаточным основанием для того, чтобы признать итоги президентских выборов”, – заявил Дж.Байден, формально являвшийся старшим должностным лицом на заседании.