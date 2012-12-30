Власть Узбекистана опровергает переименование Деда Мороза

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана.

"Это просто несерьезно. У меня не было и нет для этого никаких полномочий. Никаких таких приказов вовсе не было. Все как было, так и есть, но только значительно лучше, чем в прошлые годы. Об этом особенно позаботились руководители нашей страны. Такого праздника новогоднего, как в этот раз, по замыслу, по красоте в Ташкенте, в других городах республики до сих пор не было", - сказал Т.Кузиев.

По его словам, в новогодних постановках использовались хай-тек технологии. "Впервые на огромном экране многоэтажного здания на площади, вечером, в режиме он-лайн будет идти трансляция новогоднего праздника, как в Ташкенте, так и в других городах нашей родины. Вместе с тем, на этих экранах будут демонстрироваться любимые нашими ребятами, да и взрослыми, мультфильмы", - сообщил министр.

"Посмотрите, как хороша на площади самая высокая елка, посмотрите, как преображается с наступлением вечера улица, прилегающая к площади Мустакиллик. Она буквально сверкает огнями, так же, как и лучшие улицы и площади мира. И все это сделано руками, умом и талантом наших лучших мастеров, дизайнеров, режиссеров. И еще я хотел бы подчеркнуть, что с первых дней независимости глава нашего государства уделяет особое внимание развитию нашей культуры и искусства, для этого создаются все необходимые условия", - подчеркнул Т.Кузиев.

Накануне российские СМИ сообщали со ссылкой на артиста одного из ташкентских театров о том, что Министерство по делам культуры и спорта Узбекистана рекомендовало всем театрам страны переименовать главных персонажей новогодних постановок.

В частности, Деда Мороза предложено называть Звездным Волшебником, а Снегурочку - Звездной Феей. Соответствующая рекомендация якобы была дана еще в ноябре, по итогам совещания художественных руководителей ташкентских театров с министром по делам культуры и спорта. Т.Кузиев якобы на этом совещании предложил разработать образы Деда Мороза и Снегурочки с "американско-европейским" уклоном. Речь, по его мнению, должна идти о героях, приближенных к Санта-Клаусу и его сказочной помощнице.

10 декабря сайт "Узметроном" сообщил, что в передачах узбекских телеканалов, посвященных Новому году, власти не рекомендовали показывать Деда Мороза, Снегурочку, Бабу Ягу и других персонажей русских сказок. Спустя неделю это же издание, ссылаясь, на собственные источники, сообщило, что главы районных администраций (хокимы) Ташкента собрали владельцев местных кафе и ресторанов и настоятельно рекомендовали им 31 декабря под любым предлогом закрыть свои заведения.

Как утверждали СМИ, подобные рекомендации были даны в связи с намерением властей постепенно отказаться от празднования Нового года, так как это - не традиционный узбекский праздник.