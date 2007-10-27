Турция обвиняет ЕС в укрывательстве террористов

Премьер-министр Турции Тайип ЭРДОГАН обвинил страны Европейского Союза в нежелании сотрудничать с Анкарой в противодействии курдским сепаратистам.

"Ни одна страна-член ЕС, несмотря на признание Рабочей партии Курдистана (РПК) в качестве террористической организации, не выдала Турции ни одного террориста", - сказал глава турецкого правительства на конференции в Стамбуле.

Как сообщает РИА «Новости», его выступление транслировали турецкие телеканалы.

"Турция полна решимости противостоять террору, и никто не заставит ее отказаться от этой борьбы. Мы бы хотели, чтобы наши друзья поддерживали нас", - отметил Р.ЭРДОГАН.

В пятницу в Анкаре безрезультатно завершились переговоры делегации высокопоставленных представителей Ирака с турецкими властями по урегулированию кризиса, возникшего между двумя странами.