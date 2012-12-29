В России уже предлагают поставить Диме Яковлеву памятник
11:54, 29 декабря 2012Мир
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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил поставить "народный памятник" Диме Яковлеву, российскому сироте, погибшему в США в 2008 году.
Рошаль предлагает поставить "народный памятник" / Фото mosobltv.ru
Об этом детский хирург написал в своем твиттере, пишет Лента.ру.
Рошаль также отметил, что поддерживает закон, запрещающий усыновление российских детей американцами и названный именем Яковлева.
"Поддерживаю указ Президента и предлагаю в Москве поставить народный памятник Диме Яковлеву, спасающему у нас безродительских детей", - написал Рошаль, ранее уже высказывавшийся в поддержку запрета на усыновление детей из России американцами. В частности, в твиттере Рошаль написал: "Вопрос будет снят, если мы в России создадим всем детям без родителей условия лучше, чем подавляющему числу приемных в США".
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