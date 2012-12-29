Патриарх Кирилл выбил кладбище для детей-сирот
08:31, 29 декабря 2012Мир
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Мэрия Москвы по просьбе РПЦ предоставила на одном из московских кладбищ специальный участок для захоронения детей-сирот.
Патриарх Кирилл позаботился о сиротах
Об этом сообщил патриарх Кирилл в ежегодном докладе Епархиальному собранию, пишет Корреспондент со ссылкой на BFM.ru.
Руководитель Русской православной церкви ранее обратился с просьбой о выделении такого участка в рамках исполнения постановлений прошлогодего Епархиального собрания. По словам патриарха, участок площадью 0,45 гектара выделена на Алабушевском кладбище, открывшемся в октябре 2012 года. "Сейчас оформляется необходимая документация и разрабатывается проект благоустройства участка", - отметил патриарх.
Кроме того, церковная комиссия по благотворительности собрала информацию о многодетных и малообеспеченных семей столичных приходов.
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