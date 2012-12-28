200 тысяч американцев сидят без света

Большинство жертв погибли в крупных ДТП, а также из-за падения деревьев, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, более 200 тыс. американцев в связи с непогодой остались без электричества.

В некоторых штатах страны, таких как Нью-Гэмпшир, выпало почти полметра снега.

Накануне в США были отменены более 1,5 тыс. авиарейсов. Наиболее сложная обстановка сложилась в аэропортах штатов Индиана, Мэн, Мичиган, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания и Вермонт.