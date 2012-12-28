200 тысяч американцев сидят без света
09:03, 28 декабря 2012Мир
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Снежные бури и проливные дожди, обрушившиеся на северо-восточные и центральные районы США в минувшее Рождество, стали за прошедшие три дня причиной гибели как минимум 16 человек.
В Америке непогода унесла жизни 16 человек
Большинство жертв погибли в крупных ДТП, а также из-за падения деревьев, передает ИТАР-ТАСС.
Кроме того, более 200 тыс. американцев в связи с непогодой остались без электричества.
В некоторых штатах страны, таких как Нью-Гэмпшир, выпало почти полметра снега.
Накануне в США были отменены более 1,5 тыс. авиарейсов. Наиболее сложная обстановка сложилась в аэропортах штатов Индиана, Мэн, Мичиган, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания и Вермонт.
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