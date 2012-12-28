В Венесуэле поставлен рекорд по количеству убийств

Это выше показателей 2011 года, который был признан рекордным по уровню насилия, сообщает в четверг независимая организация Observatorio Venezolano de Violencia.

По ее данным, число убийств на каждые 100 тысяч жителей увеличилось до 73. В 2011 году этот показатель составлял 67, в 2010 году - 48. Уже в 2011 году эксперты говорили об "эпидемии насилия".

"В течение 2012 года в Венесуэле наблюдался значительный рост насилия, ставшего результатом как увеличения количественных показателей преступности и ее разновидностей, так и охвата новых территорий страны, несмотря на предпринятые правительством меры по предупреждению преступности и контроля за ней", - цитирует доклад РИА Новости.

По сравнению с 2011 годом, когда было зафиксировано 19,3 тысячи убийств, рост их числа составил 12%, отмечается в докладе.

Венесуэльская оппозиция заявляла ранее, что за последние десять лет правления президента Уго Чавеса насильственной смертью в стране погибли примерно 155 тысяч человек (без учета текущего года). По подсчетам оппозиции, если выставить в один ряд гробы с погибшими, то эта похоронная процессия в длину заняла бы более 310 километров.