Суд оказался благосклонен к пьяному сержанту, сбившему 11 человек на остановке

Против Бетенева возбуждено уголовное дело. Другое уголовное дело было возбуждено по факту невыполнения работ по расчистке автобусной остановки, сообщает BBC Russian.

Инцидент произошел утром 24 декабря во время сильного снегопада. Военнослужащий, как сообщается, не справился с управлением своего автомобиля "Тойота" и врезался в группу людей на автобусной остановке.

В результате происшествия четыре человека попали в реанимацию, одна из пострадавших остается в коме. Всего были госпитализированы семь человек, включая шестилетнюю девочку и мальчика четырех лет.

По предварительным данным, сержант находился в нетрезвом состоянии, в его крови было обнаружено 0,88 промилле алкоголя.