Американского сенатора-мормона арестовали за пьяную езду

Как отмечается, сенатор был задержан полицейскими в одном из пригородов Вашингтона, после того как проехал на красный свет. Тест показал наличие у него в крови алкоголя, после чего он был арестован. Через несколько часов его отпустили под залог в тысячу долларов.

Об этом по информации Fox News сообщает Lenta.ru.

В полиции подчеркнули, что при задержании сенатор не оказал сопротивления и не попытался отказаться от прохождения теста на трезвость. Датой суда над Крапо назначено 4 января.

В официальном обращении Крапо принес извинения своей семье и своим избирателям и полностью взял на себя вину за произошедшее, а также пообещал "принять меры, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить повторения подобного".

61-летний Майкл Крапо представляет штат Айдахо в Сенате США с 1998 года; в 2010 году он со значительным преимуществом над соперниками выиграл выборы в третий раз подряд. До назначения в Сенат он шесть лет был членом Палаты представителей США. Как отмечается, Крапо является мормоном и на протяжении последних 30 лет имеет сан епископа этой церкви.