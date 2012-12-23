В Швейцарии из-за снежной лавины сошел с рельсов поезд

Как передает РИА «Новости», по словам представителя железнодорожной компании BLS Стефании Хофер, поезд врезался в огромную массу снега, сошедшую на рельсы из-за установившейся в регионе теплой погоды.

По данным Франс Пресс, в момент аварии в поезде находились всего четыре человека.

Спасатели эвакуировали людей, однако железнодорожное сообщение между городами Гоппенштайн и Хоттен восстановить пока не удалось - спасатели опасаются, что попытки расчистить завал могут привести к сходу новых лавин.