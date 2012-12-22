США выразили соболезнования России

"США сожалеют в связи с обстрелом гражданского вертолета миссии ООН в Судане с российским экипажем на борту. США выражают соболезнования родным и близким погибших, а также правительству России и руководству миссии. Мы призываем власти Судана тщательно расследовать инцидент и привлечь к ответственности причастных к нему", - говорится в письменном заявлении госдепартамента.

Вертолет Ми-8, принадлежавший компании "Нижневартовскавиа" и находившийся в распоряжении одного из подразделений ООН, был сбит в пятницу, 21 декабря, над штатом Джонглий на востоке Южного Судана.

ООН сразу обвинила в произошедшем южносуданскую армию, однако ее представители первоначально отвергли обвинения и заявили, что вертолет сбили повстанцы.

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Позже Армия Южного Судана признала, что несет ответственность за крушение вертолета ООН: его сбили по ошибке, приняв за вражеский. По словам официального военного представителя, военные допустили такую ошибку, поскольку ООН не оповестила, что ее вертолет будет находиться в данной местности.

Ми-8 был сбит зенитным орудием. Погибли пять человек, находившихся на борту, из них четверо - россияне.