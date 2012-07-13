Янукович отправил украинских миротворцев еще в две страны

Президент Украины Виктор Янукович подписал указы "О направлении миротворческого персонала для участия Украины в Миссии ООН в Республике Южный Судан и во Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьей" и "О направлении миротворческого контингента для участия Украины в трансграничных операциях в рамках межмиссионого сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре".

Тексты указов обнародованы на официальном сайте главы государства.

Согласно первому указу, для участия Украины в Миссии ООН в Республике Южный Судан и во Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьей будет направлен миротворческий персонал (военнослужащие Вооруженных сил Украины и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел) численностью до 60 человек. Контроль над выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Другим указом предусматривается направить для участия Украины в трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре в сроки, которые определяются Советом Безопасности ООН, миротворческий контингент общей численностью до 100 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии.

Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить направление миротворцев в Южный Судан и на границу Либерии и Кот-д’Ивуара.