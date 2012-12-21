Генассамблея ООН проголосовала против героизации нацизма
Генассамблея ООН одобрила инициированную Россией и одобренную месяц назад в профильном комитете резолюцию против героизации нацизма.
За резолюцию проголосовало 130 государств, против выступили США и Канада, еще 54 страны при голосовании воздержались.
Резолюция "Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, способствующей эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", как сообщает РИА Новости, ранее была одобрена третьим комитетом ГА ООН.
В документе, в частности, выражается серьезная обеспокоенность подъемом экстремистских движений и политических партий, пропагандирующих расизм, этноцентризм и ксенофобию, занимающихся распространением идеологии фашизма и расового превосходства.
Резолюция осуждает прославление нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе открытие памятников и мемориалов, а также проведение публичных демонстраций с восхвалением нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма.