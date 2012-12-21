Генассамблея ООН проголосовала против героизации нацизма

За резолюцию проголосовало 130 государств, против выступили США и Канада, еще 54 страны при голосовании воздержались.

Резолюция "Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, способствующей эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", как сообщает РИА Новости, ранее была одобрена третьим комитетом ГА ООН.

В документе, в частности, выражается серьезная обеспокоенность подъемом экстремистских движений и политических партий, пропагандирующих расизм, этноцентризм и ксенофобию, занимающихся распространением идеологии фашизма и расового превосходства.

Резолюция осуждает прославление нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе открытие памятников и мемориалов, а также проведение публичных демонстраций с восхвалением нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма.