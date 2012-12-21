ООН: конфликт в Сирии превращается в межрелигиозный

Как говорится в документе, основанием для которого стал опрос более тысячи свидетелей и участников конфликта, "этнические и религиозные меньшинства активнее приобщились к враждующим сторонам, углубляя конфессиональный раздор".

В докладе отмечается, что действия обеих сторон "все больше нарушают международное право".

При этом целые общины оказались перед риском быть изгнанными из Сирии или убитыми в стране.

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Доклад также предостерегает, что радикальные исламистские группы ведут все более активную борьбу против правительства отдельно от Свободной сирийской армии.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года, жертвами насилия в стране, по разным данным, стали от 20 до 30 тысяч человек, напоминает ВВС Украина. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым предоставляется извне.