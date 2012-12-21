ООН: конфликт в Сирии превращается в межрелигиозный
Комиссия экспертов ООН по Сирии считает, что конфликт в Сирии приобрел форму межконфессиональных столкновений.
Как говорится в документе, основанием для которого стал опрос более тысячи свидетелей и участников конфликта, "этнические и религиозные меньшинства активнее приобщились к враждующим сторонам, углубляя конфессиональный раздор".
В докладе отмечается, что действия обеих сторон "все больше нарушают международное право".
При этом целые общины оказались перед риском быть изгнанными из Сирии или убитыми в стране.
По теме: Сирийские курды объединились для защиты от повстанцев
Доклад также предостерегает, что радикальные исламистские группы ведут все более активную борьбу против правительства отдельно от Свободной сирийской армии.
Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года, жертвами насилия в стране, по разным данным, стали от 20 до 30 тысяч человек, напоминает ВВС Украина. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым предоставляется извне.