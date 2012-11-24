Сирийские курды объединились для защиты от повстанцев

Как отмечается, соответствующие договоренности между Курдским Национальным советом и Народным советом Западного Курдистана были достигнуты по итогам переговоров в Ираке. Представители движений подчеркнули, что объединенные вооруженные формирования не будут вставать ни на чью позицию в гражданской войне в Сирии, а лишь будут защищать жителей курдских поселений.

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Решению об объединении курдских группировок предшествовали попытки повстанческой Свободной Армии Сирии взять под контроль некоторые населенные пункты, в которых проживают этнические курды. В июле 2012 года отряды правительственной армии были выведены из большинства курдских поселений, и с тех пор безопасность в них обеспечивают сами курды, сообщает Лента.ру.

В Сирии проживают около двух миллионов курдов, компактные поселения которых расположены, в основном, в северной части страны. Курды традиционно находились в оппозиции режиму Башару Асаду, однако после начала внутрисирийского конфликта, в основном, сохраняли нейтралитет и не заявляли о поддержке какой-либо из сторон.