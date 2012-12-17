Болгария попросила США разместить в стране постоянный воинский контингент

По данным издания, предложение было сделано министром обороны Аню Ангеловым и другими членами болгарской делегации в ходе их визита в США, состоявшегося в начале декабря. Американские войска и их командование планируют разместить на полигоне "Ново село" недалеко от города Сливен, где также будут проводиться учения.

По словам представителей министерства обороны Болгарии, размещение воинского контингента, во-первых, поспособствует укреплению безопасности в регионе, а во-вторых, позволит болгарской армии перенять опыт американских солдат.

Как сообщает Лента.ру, переговоры имели предварительный характер, никаких официальных документов пока подписано не было.

Действующее соглашение между Болгарией и США о размещении военных баз было заключено в 2006 году и должно действовать 10 лет. Согласно ему, на территории страны может находиться 2500 солдат, и еще 2500 могут быть размещены на срок до 90 дней.