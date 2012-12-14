В американской школе отец одного из учеников расстрелял 27 человек

Об этом передают РИА «Новости».

По данным СМИ, среди жертв стрельбы 18 детей.

Также убиты сам предполагаемый преступник, директор школы и школьный психолог. Полиция обнаружила на месте происшествия, по меньшей мере, два пистолета.

Начальная школа, где произошла трагедия, выполняла также функции детского сада - ее посещали дети в возрасте от 5 до 10 лет. Родители учеников рассказывают, что в момент стрельбы в школе находились не менее 600 детей.