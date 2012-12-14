В американской школе отец одного из учеников расстрелял 27 человек
21:21, 14 декабря 2012Мир
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Стрельбу в начальной школе американского города Ньютаун (штат Коннектикут), жертвами которой стали 27 человек, предположительно, устроил отец одного из учеников.
Стрельбу в американской школе, предположительно, устроил отец ученика
Об этом передают РИА «Новости».
По данным СМИ, среди жертв стрельбы 18 детей.
Также убиты сам предполагаемый преступник, директор школы и школьный психолог. Полиция обнаружила на месте происшествия, по меньшей мере, два пистолета.
Начальная школа, где произошла трагедия, выполняла также функции детского сада - ее посещали дети в возрасте от 5 до 10 лет. Родители учеников рассказывают, что в момент стрельбы в школе находились не менее 600 детей.
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