Обама сегодня подпишет законопроект о «списке Магнитского»

"Президент подпишет законопроект в пятницу", - говорится в сообщении пресс-службы.



Соответствующий законопроект, предложенный и принятый палатой представителей конгресса США, сенат одобрил неделю назад. Накануне источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что документ будет подписан до конца недели.

В заявлении, посвященном принятию законопроекта сенатом, Обама ранее отмечал, что отмена ограничительной внешнеторговой поправки Джексона-Вэника позволит американскому бизнесу и американским рабочим воспользоваться всеми преимуществами правил ВТО и налагаемых ею обязательств, ради которых США вели напряженные переговоры. Кроме того, президент США пообещал, что его администрация продолжит помогать тем, кто отстаивает в России демократические ценности. Тем самым он напомнил, что одновременно со снятием торговых ограничений законопроект предусматривает введение визовых и экономических санкций в отношении ряда российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека в РФ.