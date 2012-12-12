Фюле: Мяч на поле Украины, если хочет открыть счет - должна хорошо играть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, выступая в Европарламенте во время обсуждения ситуации в Украине.

"Европейский Союз искренен в своем желании двигаться вперед, однако вряд ли состоится подписание, если прогресс в критериях будет недостаточным", - сказал С.Фюле.

Комиссар выразил убеждение, что такая политика ЕС будет служить долгосрочным интересам как ЕС, так и Украины.

"С одной стороны, мы не идем на компромисс с нашими ценностями, и не устанавливаем дополнительных критериев Украине. И одновременно, мы хотим подтверждения Украины ее стратегического выбора политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ", - сказал он.

В связи с этим, комиссар отметил, что цель - подписать соглашение об ассоциации -не изменилась.

При этом, С.Фюле подчеркнул, что Украина будет иметь поддержку ЕС для того, чтобы не свернуть со своего выбора относительно достижения модерности и высоких политических и законодательных стандартов. И в этом, убежден комиссар, перспектива подписания соглашения об ассоциации будет важной мотивацией для Киева.

"В итоге, мяч четко находится на поле Украины - если она хочет открыть счет до саммита "Восточного партнерства", она должна играть хорошо, и постоянно смотреть на часы", - подчеркнул С.Фюле.

Как сообщал УНИАН, в одобренных 10 декабря выводах относительно ситуации в Украине Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжение судебной реформы, осуществление конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшение ситуации в сфере управления государственными финансами.