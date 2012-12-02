В Словении проходит второй тур президентских выборов

Об этом сообщает РИА «Новости».

В первом туре с участием трех кандидатов 11 ноября победу вопреки предвыборным прогнозам одержал Б.Пахор, набрав 40% голосов и почти на 5% опередив Д.Тюрка.

Сегодняшнее голосование в Словении проходит на фоне крупнейших за последние годы антиправительственных выступлений, которые состоялись в Любляне, Мариборе и ряде других городов страны.

На митингах, организованных через социальную сеть Facebook, граждане призывали правительство Янеза Янши уйти в отставку из-за ухудшения социально-экономической ситуации в стране, а также требовали тотальной замены всех "политиков, воров - адвокатов, судей, олигархов и финансистов".

Последняя протестная акция, в которой приняли участие до десяти тысяч человек, прошла в столице в ночь на субботу и переросла в уличные столкновения митингующих с полицией. По некоторым данным, беспорядки спровоцировали организованные группы неонацистов.

Протесты начались вскоре после объявления о намерении правительства урезать бюджетные расходы для того, чтобы избежать угрозы банкротства государства. Словения переживает худшую рецессию среди стран еврозоны. С 2009 года падение экономики превысило 8%, уровень безработицы достиг 12%.

По оценке экспертов из люблянского Международного института по изучению Среднего Востока и Балкан (IFIMES), после президентских выборов Словения должна задаться целью развивать двусторонние отношения со странами вне Евросоюза, чего не было до сих пор, и поиску новых экспортных возможностей.

"Оправдания в том, что страна должна следовать политике ЕС, то есть официального Брюсселя, указывают на то, что у государства нет четкого видения будущего. Государство должно найти собственные решения и заботиться о собственных интересах, что означает развитие крепких двусторонних отношений за пределами ЕС и поиск новых рынков", - говорится в материале IFIMES.

Что касается непосредственно выборов, то, по оценке аналитиков, Д.Тюрк растерял поддержку избирателей, вызвав их раздражение тем, что носил формальный статус независимого кандидата, но в реальности пользовался активной поддержкой многих политических партий. В их числе были левоцентристская "Позитивная Словения" (лидер - мэр Любляны Зоран Янкович), центристская Демократическая партия пенсионеров Словении (лидер - глава МИД Карл Эрьявец) и группа непарламентских партий.

"У Тюрка было бы гораздо больше шансов на переизбрание, если бы он сумел вести собственную независимую политику. Навредила ему и поддержка бывшего президента Словении Милана Кучана, потому что его напутствия избирателям в достаточно зрелой словенской демократии воспринимаются как "рецидив прошлого", - считают аналитики.

Другой кандидат в президенты экс-премьер Б.Пахор, выдвинутый своей Социал-демократической партией, по мнению наблюдателей, сумел в ходе избирательной кампании преподать себя как современного лидера, способного проводить политику, независимую от партийных интересов. По оценке IFIMES, Б.Пахор с 2008 по 2011 год возглавлял самое слабое правительство страны, но признал свои ошибки, вызвав симпатии избирателей.

Согласно последним опросам общественного мнения, Б.Пахор может победить на выборах с разницей в 30%.

Президент Словении избирается сроком на пять лет. Нынешние президентские выборы являются пятыми в истории Словении, провозгласившей независимость в 1991 году. Голосование в первом туре было отмечено самой низкой явкой за всю историю президентских выборов - на участки пришло около 48% от 1,7 миллиона избирателей.