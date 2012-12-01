При падении Ил-76 на жилой квартал погибли не менее 30 человек
02:56, 01 декабря 2012Мир
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В Республике Конго при заходе на посадку потерпел крушение грузовой самолет Ил-76, протаранив при этом жилой квартал.
Трагедия произошла в аэропорту конголезской столицы Браззавиле. При посадке Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил несколько жилых домов, а затем упал в овраг и загорелся, передает РосБизнесКонсалтинг.
В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 30 местных жителей, еще около 20 человек получили ранения и госпитализированы. Экипаж самолета также погиб.
По неподтвержденой информации, разбившийся самолет принадлежал авиакомпании Trans Air Congo.
Причиной катастрофы могли стать сложные погодные условия. Сообщается, что самолет совершал посадку в условиях шторма, который обрушился на регион.
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