При падении Ил-76 на жилой квартал погибли не менее 30 человек

Трагедия произошла в аэропорту конголезской столицы Браззавиле. При посадке Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил несколько жилых домов, а затем упал в овраг и загорелся, передает РосБизнесКонсалтинг.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 30 местных жителей, еще около 20 человек получили ранения и госпитализированы. Экипаж самолета также погиб.

По неподтвержденой информации, разбившийся самолет принадлежал авиакомпании Trans Air Congo.

Причиной катастрофы могли стать сложные погодные условия. Сообщается, что самолет совершал посадку в условиях шторма, который обрушился на регион.