Fitch понизил рейтинг Аргентины сразу на пять пунктов

Об этом говорится в официальном сообщении агентства. Одновременно краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины понижен с B до C. По методологии агентства, рейтинг С находится в двух ступенях от дефолта.

Причиной для резкого понижения рейтинга стало решение судьи окружного суда США Томаса Гриеса, который постановил, что правительство Аргентины должно дать гарантию по компенсационным платежам владельцам долговых обязательств реструктуризированного долга страны в 2005-м и 2010 г. в размере 1,33 млрд долл. к 15 декабря этого года. В связи с решением американских судебных властей Fitch полагает, что в Буэнос-Айресе могут не справиться с обслуживанием своей задолженности.

Правительство Аргентины отказывается платить владельцам долговых обязательств в лице компаний Elliot Managemenet's NML и Aurelius Capital Management. Аргентина намерена обжаловать решение судьи Т.Гриеса в апелляционном суде США. Однако если Аргентина откажется от выплат, наступит технический дефолт.

В качестве основных политических рисков Fitch называет концентрацию власти в руках президента Кристины Фернандес, рост коррупции и массовые протесты. В экономической сфере политика Буэнос-Айреса по активному использованию местной валюты песо и жесткому регулированию финансового сектора приводит к потере доверия инвесторов и нарушает связи Аргентины и мирового рынка.

S&P выставил Аргентине рейтинг B- с негативным прогнозом, а Moody's - B3 с негативным прогнозом, отмечает РосБизнесКонсалтинг.