Останки Арафата вновь похоронили, без почестей

Сегодня в городе Рамалла на Западном берегу Иордана остатки палестинского лидера эксгумировали международные эксперты.

Специалисты из Швейцарии, Франции, России и палестинских территорий взяли образцы тканей, чтобы выяснить, был ли отравлен Арафат, пишет Радио Свобода.

Ранее запланированное перезахоронение с воинскими почестями решили не проводить.

В августе французские власти начали расследование обстоятельств смерти Арафата в Париже в 2004 году - после того, как эксперты из Швейцарии заявили, что обнаружили высокий уровень радиоактивного полония на одежде Арафата.

Непосредственно после смерти палестинского лидера вскрытие не проводили, и французские врачи Арафата сказали, что не смогли определить причину смерти.

Многие палестинцы считают, что Израиль причастен к смерти Арафата. Израиль отрицает.