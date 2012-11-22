Палестина подаст в Международный уголовный суд иск против Израиля

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции член Исполкома Организация освобождения Палестины Салех Рафат.

Как сообщает РИА Новости, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас 29 ноября обратится в ООН с просьбой принять ПНА качестве государства-наблюдателя.

"После того как мы получим статус государства-наблюдателя (в ООН) мы будем иметь доступ к Международному уголовному суду и обратимся в МУС", чтобы потребовать привлечь к ответственности лиц, причастных к "агрессии", сказал он.

Израильская операция "Облачный столп" началась 14 ноября в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. По данным СМИ, в результате израильских авиаударов и обстрелов погибли более 100 палестинцев. В среду вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками сектора Газа, согласованное при американо-египетском посредничестве.