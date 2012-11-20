Посол Израиля: Проблему Сектора Газа можно ликвидировать только силой

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Республике Беларусь.

«Никто нам мир не принесет, никакие посреднические усилия не дадут нам гарантий безопасности. Только мы сами можем обеспечить безопасность своих детей», - подчеркнул И.Шагал, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Турции Тайипа Эрдогана.

Напомним, Т.Эрдоган, выступая 19 ноября в Стамбуле на «Исламской шуре (встрече) Евразии», назвал Израиль, проводящий военную операцию в Секторе Газа, «террористическим государством».

И.Шагал высказал также уверенность, что население Израиля поддержит сухопутную операцию в секторе Газа.

«90% населения Израиля – «за» проведение наземной операции», - отметил И.Шагал.

При этом он сомневается, что ХАМАС изменит свою позицию в отношении Израиля.

«Никакие переговоры результата не дадут, эту проблему можно ликвидировать только силой. Нам не нужен этот Сектор Газа, Западный берег, мы просто хотим жить. Надо решить проблему раз и навсегда, Израиль в состоянии это сделать», - подчеркнул Посол Израиля в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, масштабную операцию «Огненный столп» против боевиков в Секторе Газа Израиль проводит с 14 ноября. Количество жертв превышает сто человек. Самым кровопролитным днем стал понедельник, 19 ноября, когда погибли 27 человек.

Накануне израильская авиация обстреляла башню «Шурук» в городе Газа, где находятся представительства различных СМИ. В результате атаки погиб один человек.

Сегодня стало известно, что Израиль еще как минимум на сутки откладывает решение о наземном вторжении в сектор Газа, чтобы дать шанс дипломатии.

По информации источника в правительственных кругах, израильтяне заинтересованы не просто в завершении нынешнего раунда противостояния, а в долгосрочном решении проблемы палестинского анклава при участии международных гарантов.

Израиль хочет гарантий того, что палестинские обстрелы не возобновятся и не будет ремилитаризации Сектора Газа, но не готовы положиться в этом только на поруку Египта, отметил источник.

"Сегодня для того, чтобы серьезный договор с (правящим в Секторе Газа движением) ХАМАС вступил в силу, нужен гарант. А Египет сегодня непонятно какой гарант. Дай Бог, если бы они были гарантом, сдерживающей силой в отношении ХАМАС, но в данном случае надеяться только на Египет сложно…. Гарантии должны быть намного сильнее", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что переговоры пока находятся в начальной стадии, и Израиль настаивает на полном прекращении палестинских обстрелов, прежде чем всерьез говорить о долгосрочных параметрах.