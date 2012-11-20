Израиль отложил на сутки решение о наземной операции в Газе

Израиль еще как минимум на сутки откладывает решение о наземном вторжении в сектор Газа, чтобы дать шанс дипломатии, сказал РИА Новости источник в правительственных кругах.

Он подтвердил, что израильтяне заинтересованы не просто в завершении нынешнего раунда противостояния, а в долгосрочном решении проблемы палестинского анклава при участии международных гарантов.

"Израиль еще на сутки откладывает решение о необходимости проведения наземной операции для того, чтобы дать шанс дипломатическим усилиям", — сказал собеседник агентства на условиях анонимности, поскольку Израиль официально не комментируют сообщения о переговорах при посредничестве Египта.

Израиль хочет гарантий того, что палестинские обстрелы не возобновятся и не будет ремилитаризации сектора Газа, но не готовы положиться в этом только на поруку Египта, отметил источник.

"Сегодня для того, чтобы серьезный договор с (правящим в секторе Газа движением) ХАМАС вступил в силу, нужен гарант. А Египет сегодня непонятно какой гарант. Дай Бог, если бы они были гарантом, сдерживающей силой в отношении ХАМАС, но в данном случае надеяться только на Египет сложно…. Гарантии должны быть намного сильнее", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что переговоры пока находятся в начальной стадии, и Израиль настаивает на полном прекращении палестинских обстрелов прежде, чем всерьез говорить о долгосрочных параметрах.