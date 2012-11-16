Меркель посоветовала Путину смириться с Третьим энергопакетом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я рекомендую принимать вещи такими, какие они есть, и использовать ту свободу действий, которую они представляют», - сказала А.Меркель.

По ее словам, в ЕС существуют различные философские подходы, что лучше защищает конкурентную борьбу, и было принято компромиссное решение, которое нашло свое отображение в Третьем энергопакете.

«Мы в Европе вели очень ожесточенные дискуссии (по этому вопросу) на примере линий электропередачи, железнодорожного сообщения», - сказала она.

А.Меркель подчеркнула, что будет невозможно добиться 100% провода только российского газа через один трубопровод. При этом она отметила, что если не будет второго поставщика, то существующая труба должна использоваться в полном объеме.

В свою очередь, В.Путин подчеркнул, что Россия будет с уважением относиться к решениям своих партнеров, но это не должно затрагивать интересы РФ.

«Третий энергопакет – вредный документ. Это наше мнение. Европейские партнеры имеют право делать то, что они хотят. Единственное, против чего мы возражаем, – против того, чтобы принимаемым законам придавалась обратная сила», - сказал он.

В.Путин подчеркнул, что это недопустимо и такой способ решения вопросов нецивилизованный.

«Если мы вкладываем деньги в какие-то миллиардные проекты по действующим правилам и законам, то какая может быть у нас уверенность, что будет с этими инвестициями, если неизвестно, что с этими решениями будет потом, и задним числом новые правила будут распространены на старые инвестиции?» - сказал он.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В «Третьем энергетическом пакете» также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

Украинские власти обязались внедрить положения «Третьего энергетического пакета» до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая через Украину импортирует до 80% своего газа в Евросоюз.