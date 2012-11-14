Греческая прокуратура взялась за проверку офшорных счетов 97 олигархов

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Список с именами 97 греков, на счетах которых в отделениях банка HSBC на острове Джерси находятся 22,3 миллиарда евро, оказался в распоряжении британских властей. Всего к ним, как сообщает портал, попали данные о 8,474 тысячи счетов на Джерси, который называют убежищем от налогов.

По данным газеты Daily Telegraph, среди владельцев счетов есть и торговцы наркотиками, и нарушители налогового законодательства, банкиры, руководители нефтяных компаний и даже получивший политическое убежище и проживающий в Англии на социальное пособие беженец из Ирака, у которого на счетах более двух миллионов евро.

Прокуроры направили через министерство финансов Греции запрос к властям Великобритании с просьбой предоставить новый список для того, чтобы выяснить, не нарушали ли вкладчики из Греции налоговое законодательство.

Минфин Греции считает борьбу с уклонением от налогов своей приоритетной задачей, решение которой должно позволить увеличить доходы бюджета и восстановить социальную справедливость. Нарушителям грозят блокирование счетов, высокие штрафы и конфискация скрытых от налогообложения средств.