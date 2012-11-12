Греческий парламент одобрил антикризисный бюджет

10:32, 12 ноября 2012
Мир
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Однопалатный парламент Греции одобрил в ночь на понедельник кризисный бюджет на 2013 год, который предусматривает сокращение расходов на 9,4 миллиарда евро и спад ВВП страны в 4,2%.

Греция выполнила свои обязательства. Фото http://www.profi-forex.org

На истекшей неделе Греция уже одобрила 13,5-миллиардное урезание расходов.

Бюджет является последним крупным законопроектом, который требуют принять кредиторы из ЕС и МВФ в обмен на очередной 31,5-миллиардный транш кредитов, пишет РИА "Новости". 

Несмотря на принятие бюджетного законопроекта, разногласия между кредиторами относительно дальнейшего выполнения программы делают маловероятным выделение транша в ближайшие дни. Греция уже объявила, что займет на предстоящей неделе более 3 миллиардов евро в краткосрочных бумагах на 1 и 3 месяца, чтобы избежать дефолта по 5-миллиардной облигации, которую нужно погасить 16 ноября.

"Транш будет выплачен как можно скорее", - заверил парламентариев министр финансов Яннис Стурнарас. По его словам, "никто не сможет после принятия бюджета заявить, что Греция не выполняет свои обязательства".

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