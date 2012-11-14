В Китае избрали новый состав ЦК Компартии

В Пекине завершился XVIII съезд Центрального комитета Компартии Китая, на котором более 2 тысяч делегатов избрали новый состав ЦК КПК.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в ЦК вошли основные кандидаты в постоянный комитет Политбюро ЦК КПК - высший эшелон партийной власти: Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Вань Цишань, Лю Юньшань, Лю Яньдун, Ли Юаньчао, Ван Ян, Чжан Гаоли, Чжан Дэцзян и Юй Чжэншэн.

В то же время агентство «Синьхуа», перечисляя этих политиков, приводит 10 имен. Однако в ПК Политбюро сейчас девять человек. Накануне съезда вопрос заключался в том, будет ли в ПК Политбюро семь или девять человек. Сейчас возникла новая интрига: кто же из них окажется "за бортом" этого важнейшего органа в партийной иерархии?

Как сообщили ИТАР-ТАСС осведомленные источники, окончательно этот вопрос будет решен в четверг на первом пленуме нового ЦК КПК. Тогда же члены высшего партийного руководства впервые появятся перед китайскими и иностранными журналистами.

Партийный форум призвал "твердо продвигаться вперед по пути социализма с китайской спецификой, бороться за полное построение общества средней зажиточности". КПК будет и впредь руководствоваться теорией Дэн Сяопина и идеями "тройного представительства", которые подразумевают объединение вокруг партии всех конструктивных сил общества, включая предпринимателей. Относительно новый момент, который прозвучал на съезде - это расширенное толкование "научной концепции развития". Такой подход должен позволить правящей партии более гибко подходить к общественно- политическим и экономическим реалиям современного мира, потребностям развития китайского общества.

Марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна в самом общем плане упоминались на форуме в качестве "руководящих идей, которых партия обязана постоянно держаться". Одновременно партии и всему Китаю предложено "смело продвигать теоретические инновации на базе практики", принимать "новые идеи, новые воззрения и новые заключения".