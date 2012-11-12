За кресло первого лица Словении будут бороться президент и бывший премьер

Его поддержали 40% избирателей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Государственную избирательную комиссию, обработавшую более 99,7% бюллетеней.

Вторую позицию занял действующий Президент Данило Тюрк, набравший чуть менее 36%.

За кандидата, идущего на третьем месте, - представителя правящей Словенской демократической партии, депутата Европейского парламента от республики Милана Звера - отдано 24,2% голосов.

Это означает, что для выбора нового главы государства потребуется второй тур голосования, в котором примут участие Б.Пахор и Д.Тюрк. Ожидается, что он состоится 2 декабря.

Окончательные результаты выборов станут известны после 19 ноября, когда в Словению поступят бюллетени избирателей, проголосовавших за пределами страны.

Выборы Президента Словении проводятся путем прямого волеизъявления граждан. Глава государства избирается сроком на 5 лет, при этом он имеет возможность баллотироваться повторно.