Депутат Европарламента: не хотим видеть олигархизации Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.Галер заявил во время обсуждения отчета миссии наблюдателей Европарламента за выборами в Украине на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

"Нам нужно больше сотрудничества для приближения их к нам, для принуждения их меняться в этом направлении", - сказал депутат.

Он отметил, что в своих оценках ЕС в целом, и Европарламент, в частности, должны применять такие же стандарты, как и Совет Европы, и ОБСЕ. Однако, по его словам, Европарламент должен четко продемонстрировать Украине готовность помочь в подготовке уже до следующих выборов.

"Мы должны четко продемонстрировать, что на будущее мы хотим большего сотрудничества в сфере демократии", - сказал М.Галер.

"Мы не хотим видеть олигархизации страны, мы хотим видеть демократизацию", - подчеркнул он.

Вместе с тем, оценивая сами парламентские выборы, депутат отметил, что даже тот факт, что ключевые лидеры оппозиции - Юлия Тимошенко и Юрий Луценко - находятся в тюрьме, сделал эти выборы нечестными и даже частично, несвободными.

Как сообщал УНИАН, миссия наблюдателей Европарламента работала в Украине с 26 по 29 октября. За две недели Европарламент планирует одобрить доклад со своей оценкой выборов.