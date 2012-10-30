На месте катастрофы самолета Качиньского нашли следы взрывчатки

Информацию об этом газете Rzeczpospolita подтвердил генпрокурор Польши Анджей Серемет, пишет Lenta.ru.

Следы тротила и нитроглицерина были обнаружены на 30 пассажирских сиденьях, в месте соединения крыла самолета с фюзеляжем, а также на земле среди обломков. Газета пишет, что повторная экспертиза была проведена месяц назад, так как польскую сторону не устроили выводы российского эксперта-взрывотехника.

Впоследствии исследования на месте катастрофы проводили польские следователи, однако предоставленных им материалов оказалось слишком мало для однозначных выводов. При повторной экспертизе использовались некое современное оборудование, причем приборы показали избыток следов взрывчатки.

Как сообщал УНИАН, польский правительственный самолет Ту-154 с официальной делегацией польских высокопоставленных должностных лиц разбился 10 апреля 2010 года во время захода на посадку в условиях сильного тумана.

По версии российских и польских авиаэкспертов непосредственной причиной трагедии стало то, что экипаж неправильно сориентировался с высотой, на которой он находится, и зацепил крылом дерево на подходе к аэродрому, которое разрушило его часть и привело к падению машины.

Созданная политиками PIS, соучредителем которого был Лех Качиньский, комиссия в августе этого года официально назвала причиной катастрофы специально организованное покушение и убеждают, что береза не могла разломать крыло самолета, и он был уничтожен двумя взрывами.

Председатель PіS Ярослав Качиньский назвал россиян «главными виновниками» трагедии потому, что диспетчеры не закрыли аэродром и дезинформировали польских пилотов в правильности курса снижения.