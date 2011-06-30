Оборудование самолета Качиньского отключилось до столкновения с землей?

Оборудование польского правительственного самолета Ту-154, который разбился 10 апреля 2010 года в российском Смоленске, перестало действовать еще до его столкновения с землей.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил депутат оппозиционной партии «Право и справедливость» PіS) Антоний МАЧЕРЕВИЧ сегодня в Варшаве.

По его данным, оборудование самолета перестало действовать, когда машина находилась на высоте 15 метров над уровнем взлетно-посадочной полосы.

«Из исследования бортового компьютера известно, что тогда перестало действовать электропитание, и все механизмы этого самолета перестали действовать», - сказал А.МАЧЕРЕВИЧ, который сегодня представил вторую часть так называемой «Белой книги Смоленской трагедии».

«Смоленская катастрофа произошла не потому, что самолет ударился о землю; он ударился о землю потому, что катастрофа имела место на высоте 15 метров», - заявил он.

А.МАЧЕРЕВИЧ также заявил, что польские власти за день до катастрофы получили информацию о возможном теракте, но не приняли никаких мер для гарантирования дополнительной безопасности во время визита Президента Польши в РФ 10 апреля 2010 года.

Депутат сказал, что возглавляемая им группа депутатов планирует выяснить причину «выведения из строя» самолета и презентовать ее в конечном своем отчете, обнародование которого запланировано на августа.

Представитель PіS добавил, что подконтрольные польскому правительству службы с самого начала небрежно готовили апрельский визит Леха Качиньского в Россию, где он планировал принять участие в мероприятиях, приуроченных 70-й годовщине Катыньской трагедии.

Как сообщал УНИАН, вчера крупнейшая оппозиционная польская партия PіS, представляя первую часть «Белой книги Смоленской трагедии», посвященной ответственности россиян, обвинила их в фальсификации причин катастрофы.

Председатель PіS Ярослав КАЧИНЬСКИЙ назвал россиян «главными виновниками» трагедии потому, что диспетчеры не закрыли аэродром и дезинформировали польских пилотов в правильности курса снижения.

В то же время он назвал преждевременным оценивать, умышленно ли российская сторона своими действиями пыталась довести до катастрофы польский правительственный самолет.

Созданная польским правительством комиссия по изучению причин Смоленской катастрофы планирует обнародовать свой официальный отчет в начале июля.